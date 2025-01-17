Amasya\'da Gazze Ateşkesi Kutlandı

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İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşması sağlandığının duyurulması Amasya'da sevinçle karşılandı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Amasya Şubesi Kadın Kolları tarafından cuma namazının ardından Sultan II. Bayezid Camisi avlusunda, Gazze'deki ateşkes tatlı dağıtılarak kutlandı.

İl Müftüsü Hamza Bayram, Gazze'deki ateşkesin bölgedeki masum halk için bir umut ışığı oluşturduğu belirterek, "Gazze'deki kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek ve onların sevincine ortak olmak, bizim için büyük bir anlam taşıyor." dedi.