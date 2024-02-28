Amasya'da Gümrük Kaçağı Sigara ve İçki Operasyonu - Son Dakika
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Amasya'da Gümrük Kaçağı Sigara ve İçki Operasyonu

Amasya\'da Gümrük Kaçağı Sigara ve İçki Operasyonu

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli İ.K'nin gümrük kaçağı sigara ve alkollü içki ticareti yaptığı belirlendi. İ.K'nin evine düzenlenen operasyonda 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ile 67 şişe içki ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

28.02.2024 14:25  Güncelleme: 14:28
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ile 67 şişe içki ele geçirildi.

Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli İ.K'nin gümrük kaçağı sigara ve alkollü içki ticareti yaptığı belirlendi.

Ekiplerce İ.K'nin evine düzenlenen operasyonda 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ile 67 şişe içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA

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