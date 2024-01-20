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Amasya'da hekim ve sağlık çalışanları İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Amasya'da hekim ve sağlık çalışanları İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi

Amasya'da hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla 'sessiz yürüyüş' düzenledi. Hekimler ve sağlık çalışanları, terör, soykırım ve işgale karşı olduklarını vurgulayarak İsrail'in Filistin topraklarında sivilleri öldürmeye devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Gazze halkının direnişini takdir ettiklerini ve Gazzeli sağlık çalışanlarıyla birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade ettiler.

Amasya\'da hekim ve sağlık çalışanları İsrail\'in saldırılarına tepki gösterdi
20.01.2024 - 15:19,
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Amasya'da hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Pirinççi Mahallesi'nde toplanan hekim ve sağlık çalışanları, Yavuz Selim Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına konuşan doktor Elif Sakallı, hekim ve sağlık çalışanları olarak terör, soykırım ve işgale karşı yürüdüklerini söyledi.

Terör devleti İsrail'in Filistin topraklarında dünyanın gözü önünde sivilleri öldürmeye, hastaneleri bombalamaya devam ettiğini anlatan Sakallı, "Bütün bu yaşananlara rağmen insan haklarından bahsedenlerin, eşitlik, adalet ve hukuk üstünlüğünü vurgulayanların haftalardır bu zulme sessiz kaldıklarını, hatta terör devletini desteklediklerini görüyoruz. Bu yapılanları asla unutmayacağımızı burada tekrar vurguluyoruz." dedi.

Terör, soykırım ve işgale karşı yürüyüşlerinin 10. haftasında olduklarını dile getiren Sakallı, "Gazze halkı 105 gündür uçak ve bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direniyor. Bizler çocuklarımız hasta olduğunda o gece uyuyamazken, Gazze'de değil 1 çocuğunu, 3-4 çocuğunu kaybetmiş annelerin sözlerini, soğukkanlılıklarını, imanlarını hayranlıkla izliyoruz. Gazzeli sağlık çalışanlarıyla birlikte çalışmaya, oralarda kurulacak hastane ve sağlık tesislerinde görev almaya hazırız. Biz sağlık çalışanları olarak gıda, giyim ve diğer alanlarda olduğu gibi tıp sektöründe de boykota devam ediyoruz. Vicdan sahibi herkesi boykotu kalıcı hale getirmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dua edilmesinin ardından program sona erdi.

Kaynak: AA
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İsrail, Amasya, Gazze, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

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