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Amasya'da hokey sporcuları, şehit askerler için saygı duruşunda bulundu - Son Dakika
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Amasya'da hokey sporcuları, şehit askerler için saygı duruşunda bulundu

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Amasya'da gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi'nin son maçında, bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan 6 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

Amasya\'da hokey sporcuları, şehit askerler için saygı duruşunda bulundu
23.12.2023 - 16:52,
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Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Amasya'da gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi'nin son maçında, bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan 6 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

Süper Lig'de Kırıkkale GSİM Hokey Takımı ile Zonguldak GSK arasında oynanan karşılaşma öncesi ekipler, terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan 6 asker için saygı duruşu gerçekleştirdi.

Amasya Hokey İl Temsilcisi Seyit Ahmet Kanık, Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütünce şehit edilen 6 askere ithafen saygı duruşunda bulunduklarını belirterek, Türk milleti ve şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA
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