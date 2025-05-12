Amasya'da İki Deprem Meydana Geldi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 12.23'teki 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.26'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Aynı ilçede saat 12.23'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha kayıtlara geçmişti.