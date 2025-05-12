Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 12.23'teki 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.26'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Aynı ilçede saat 12.23'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha kayıtlara geçmişti.
Son Dakika › Güncel › Amasya'da İki Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?