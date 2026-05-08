Amasya'da ilkokul öğrencilerinin Türk bayrağına gösterdiği sevgi kamerada - Son Dakika
Amasya'da ilkokul öğrencilerinin Türk bayrağına gösterdiği sevgi kamerada

08.05.2026 14:19
Amasya'nın Suluova ilçesinde ilkokul öğrencilerinin, sosyal deney kapsamında panoya yan asılan Türk bayrağına gösterdikleri sevgi güvenlik kamerasına yansıdı.

Mehmet Bilgili İlkokulunda, öğrencilerin milli değerlere olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne seren sosyal deneyde, koridordaki panoya Türk bayrağının bir tarafı sarkık bırakılarak yan asıldı.

Durumu fark eden öğrencilerden Kübra Tuncer ve Mustafa Kurşun, panonun yanına giderek bayrağı düzeltti.

Öte yandan o anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, okulu ziyaret ederek 2 öğrenciyi ödüllendirdi.

Davu, şunları kaydetti:

"Sosyal deney sonucu ortaya çıkan tablo, sadece bir bayrağın düzeltilmesi değildir; çocuklarımızın yüreğinde taşıdığı vatan sevgisinin, milli değerlere olan bağlılığının ve sorumluluk bilincinin somut bir yansımasıdır. Hiç kimsenin yönlendirmesi olmadan öğrencilerimizin sergilediği bu hassasiyet, maarifimizin en kıymetli kazanımıdır. Bayrağına sahip çıkan nesiller, yarının güçlü Türkiye'sini inşa edecektir. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum."

Öğrencilerden Tuncer ise "Ben arkadaşlarımla teneffüse çıktığımda bayrağın yan durduğunu gördüm. İçim razı olmadı, o yüzden bayrağı gidip düzelttim. Ayrıca bu bayrak için çok şehitler verdiğimiz için de astım. Vatanımı ve bayrağımı çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Kurşun da "Teneffüse çıkarken bayrağımın yanlış asıldığını gördüm, sonra düzelttim. Vatanıma ve bayrağıma sevgimi gösterdim." dedi.

Kaynak: AA

