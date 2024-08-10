Amasya'da inşaatın havalandırma boşluğunda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Amasya'da inşaatın havalandırma boşluğunda erkek cesedi bulundu

Amasya\'da inşaatın havalandırma boşluğunda erkek cesedi bulundu

Amasya'da bir inşaatın havalandırma boşluğunda erkek cesedi bulundu. İnşaattan gelen kötü koku üzerine çevredekiler tarafından polise ihbarda bulunuldu. Olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset, itfaiye ve AFAD ekiplerinin havalandırma boşluğunu kırmasıyla çıkartıldı. Kimliği belirlenemeyen ceset, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

10.08.2024 18:14
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Amasya'da bir inşaatın havalandırma boşluğunda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, inşaattan gelen kötü koku üzerine çevredekiler tarafından polise ihbarda bulunuldu.

Olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin havalandırma boşluğunu kırmasıyla ceset çıkartıldı. Kimliği belirlenemeyen ve yaklaşık bir haftadır havalandırma boşluğunda olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA

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