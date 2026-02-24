Amasya'da İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Amasya'da İş Birliği Protokolü İmzalandı

Amasya\'da İş Birliği Protokolü İmzalandı
24.02.2026 16:08
Yükümlülerin topluma kazandırılması için sanat ve mesleki eğitim projeleri hayata geçirildi.

Amasya'da denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla hazırlanan "Bağımsız Sanatlar Atölyesi" ve "Geleceğini Renklendir" projeleri için iş birliği protokolü imzalandı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı, Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Amasya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Amasya Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokolle, yükümlülerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi, sosyal uyumlarının artırılması ve özellikle geçmişinde uyuşturucu madde kullanımı bulunan bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel yönden desteklenmesi hedefleniyor.

"Bağımsız Sanatlar Atölyesi" projesi kapsamında bağımlılık sorunu bulunan yükümlülere sanat temelli üretim ortamı sunularak el becerilerinin geliştirilmesi ve rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor."

"Geleceğini Renklendir" projesi çerçevesinde ise Gümüşhacıköy Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutuklulara, Amasya Gümüşhacıköy Halk Eğitim Merkezi eğiticileri tarafından boyacılık eğitimi verilecek. Eğitimi tamamlayanların, denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı işlerde ve özellikle okulların tatil dönemlerindeki bakım-boya çalışmalarında görev alması planlanıyor."

Protokol törenine, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Merzifon Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, Amasya Denetimli Serbestlik Müdürü Ali İhsan Balaban, Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ile Amasya Ticaret ve Sanayi Odası İl Başkanı Murat Kırlangıç katıldı.

Kaynak: AA

Amasya, Güncel, Son Dakika

Amasya, Güncel, Son Dakika

SON DAKİKA: Amasya'da İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
