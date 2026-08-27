Amasya'da İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Amasya'da İş Birliği Protokolü İmzalandı

Amasya\'da İş Birliği Protokolü İmzalandı
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Denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin meslek edinimi için Amasya'da protokol imzalandı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası ile Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İmza törenine Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç ile Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Köse katıldı.

Protokolle, 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu kapsamında koruma kurulları aracılığıyla yükümlü ve eski hükümlülerin meslek edinmeleri, iş bulmaları, kendi işlerini kurmaları ve topluma uyum süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda özel sektörle iş birliği yapılarak istihdam süreçlerinin gönüllülük, sosyal sorumluluk, sürdürülebilir iş birliği ve karşılıklı fayda anlayışıyla desteklenmesi hedefleniyor.

Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, törende yaptığı konuşmada, yükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasının önemine işaret ederek, özel sektör desteğinin bu süreçte önemli olduğunu söyledi.

Kaynak, protokolün hazırlanması ve uygulanmasına katkı sağlayan Kırlangıç ve Köse'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA

Amasya, Güncel, Son Dakika

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