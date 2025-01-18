İşten atılan belediye çalışanları başkana böyle tepki gösterdi - Son Dakika
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İşten atılan belediye çalışanları başkana böyle tepki gösterdi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasya Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçilerle bir araya gelerek yasal sürecin takipçisi olacağını belirtti. İşçiler, haksız ve hukuksuz yere işlerinden atıldıklarını ifade ederken açtıkları "Sözünü tut başkan!" pankartıyla Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi'ye tepki gösterdi.

18.01.2025 15:46  Güncelleme: 17:42
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasya Belediyesinin işten çıkardığı işçilerle bir araya geldi. Bakan Tunç, Amasya Belediyesi tarafından bu hafta işlerine son verilen işçilerle AK Parti Amasya 8. Olağan İl Kongresinde görüştü. Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede "CHP belediyesinde işçi kıyımı var, sözünde dur başkan" yazılı pankart açan işçilerle konuşan Tunç, yasal sürece ilişkin bilgi aldı.

Bakan Tunç, Amasya Belediyesinin İşten Çıkardığı İşçilerle Bir Araya Geldi

Tunç, Amasya Belediyesinde görev yapan 36 personelin işten çıkarılmasına yönelik sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, işçilerin her zaman yanlarında bulunduklarını dile getirdi. Belediyenin işine son verdiği işçilerden Selen Uysal, gazetecilere, haksız ve hukuksuz şekilde işten atıldıklarını söyledi.

Bakan Tunç, Amasya Belediyesinin İşten Çıkardığı İşçilerle Bir Araya Geldi

İşlerine geri dönmek istediklerine işaret eden Uysal, "3 gün öncesine kadar belediye çalışanıydım. 36 kişinin hepsinin sağ partiden olması tesadüf değil. Ev geçindiren, çocuğu yeni doğanlar var. Ben tek başıma ev geçindiren bir insanım. Bu olaya artık siyasi değil, insanlık ve vicdan olarak bakılmasını istiyorum. Öğlene kadar çalışıp, öğleden sonra çıkışımızın verilmesinin kesinlikle insanlık davranışı olduğunu düşünmüyorum. Ekmek paramızı, işimizi geri istiyoruz." diye konuştu.

İşçilerden Ayşe Nur ise kış gününde çok mağdur durumda kaldıklarını vurgulayarak, "Ben 5 yılı aşkın süredir belediyede çalışıyorum. MHP döneminde işe girdik. CHP gelince de bizi direkt işten attılar. Parmakla seçilmiş gibi bizler işten çıkarıldık. Bizi tazminatla kandırmalarını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

İşten atılan belediye çalışanları başkana böyle tepki gösterdi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İşten atılan belediye çalışanları başkana böyle tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Recep Keskin:
    zaten torpilli ise girmissiniz baskalarin hakkımı yemissiniz yandaşlık yapıp öğle ise girersen elbette çıkarsınız herkesin eşit olması gerekiyor mülakata girdiyseniz diyecek birşey yok ama torpille girdiyseniz hemen işten atsinlar kul hakkı olmaz hakkı olanlar calusdin degilmi 16 14 Yanıtla
  • Narkoz null:
    karı koca belediyede çalışıp cift maaş almak güzeldi demi çokda iyi yaptı önceki başkan sizi işe almadan ne iş yapıyorsanız işinize geri dönün hepiniz bir meslek sahibiydiniz zaten ama belediyede salla başını al maaşını diyerek mesleklerinizi bile bıraktınız çünkü belediyede çok rahatsınız demi 10 1 Yanıtla
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