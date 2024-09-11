Taşova\'da Sünnet Şöleni Düzenlendi

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Amasya'nın Taşova ilçesinde İyilik Hareketi Yardımlaşma Derneği tarafından sünnet şöleni düzenlendi.

Sünnet olan çocukların davul zurna eşliğinde üzeri açık otobüs ile şehir turu atmasından sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi'ne gelen çocuklar, burada palyaço eşliğinde eğlendi.

Çocuklara pamuk şekeri, Osmanlı macunu ve şerbet ikram edildi.

Dernek başkanı Kasım Alper Özdemir, çocukların bulunduğu her yerin güzelleştiğini, çocukları mutlu etmenin öncelikleri olduğunu söyledi.

Şenlik, ilahi dinletisinin ardından sona erdi.