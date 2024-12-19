Amasya'da Kaçak Göçmen Taşıyan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Amasya'da Kaçak Göçmen Taşıyan Sürücü Tutuklandı

Amasya\'da Kaçak Göçmen Taşıyan Sürücü Tutuklandı

Amasya'da 20 kaçak göçmen taşıyan minibüsün sürücüsü Sancar Demirel ve yanında bulunan Ülkü Altuntaş, polis kontrolünde yakalanarak tutuklandı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere işlemlere tabi tutuldu.

19.12.2024 16:42  Güncelleme: 16:44
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AMASYA'da 20 kaçak göçmenin yakalandığı minibüsün gözaltına alınan sürücüsü Sancar Demirel (45) ve yanındaki Ülkü Altuntaş (38) tutuklandı.

Iğdır'dan aldıkları 20 kaçak göçmeni 76 AS 763 plakalı minibüsle Sakarya'ya taşıyan Sancar Demirel kavşakta uygulama yapan trafik polislerini fark etti. Aracı durduran Sancar Demirel geri manevra yapıp kaçmaya çalıştı. Polis, müdahale edip, minibüsü durdurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, minibüste yaşları 18 ile 30 arasında değişen 20 kaçak göçmeni yakaladı. Organizatör şüphelisi sürücü Sancar Demirel ve yanında bulunan Ülkü Altuntaş da gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen minibüs sürücüsü Demirel ve yanında bulunan Altuntaş çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada, sürücünün polisi fark edince geri manevra yapıp kaçmaya çalıştığı anlar, mobese kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Amasya'da Kaçak Göçmen Taşıyan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

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