Amasya\'da Kaçak Göçmen Taşıyan Sürücü ve Nişanlısı Tutuklandı

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AMASYA'da içinde 4 kaçak göçmenin yakalandığı otomobilin sürücüsü Mert Çam (37) ve nişanlısı Şeyda Nur Erden (35) tutuklandı.

Erzurum'dan aldıkları 4 kaçak göçmeni İstanbul'a taşıyan Mert Çam yönetimindeki 34 CRD 883 plakalı otomobil, dün polis uygulama noktasında durduruldu. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları otomobilde yaşları 18 ile 30 arasında değişen 4 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Organizatör şüphelisi sürücü Mert Çam ve yanında bulunan nişanlısı Şeyda Nur Erden gözaltına alındı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü Çam ve nişanlısı Erden çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA