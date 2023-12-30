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Amasya'da Kaçak İçki ve Kumar Operasyonu: 4 Kişiye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Amasya'da Kaçak İçki ve Kumar Operasyonu: 4 Kişiye Cezai İşlem Uygulandı

Amasya'da bir kahvehanede kaçak içki satışı ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine polis operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye toplam 16 bin 220 lira para cezası kesildi. İş yeri sahibi ise gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Amasya\'da Kaçak İçki ve Kumar Operasyonu: 4 Kişiye Cezai İşlem Uygulandı
30.12.2023 - 15:22,
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AMASYA'da kaçak içki satışı yapıldığı ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine polisin kahvehaneye düzenlediği operasyonda iş yeri sahibi T.K., gözaltına alındı. Kumar oynarken suçüstü yakalanan  4 kişiye toplam 16 bin 220 lira para cezası kesildi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Dere Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynatılıp, kaçak içki satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Kahvehaneye baskın yapan ekipler, 4 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Operasyonda kumar oynarken kullanılan paraların yazıldığı kasa defteri, iskambil kağıtları, oyun pulları ve zarlara el kondu.

Kumar oynayan 4 kişiye toplam 16 bin 220 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi T.K., 'kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' ve 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçu'ndan gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Amasya, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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