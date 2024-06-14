Amasya'da Kamyon, Çekici ve Tankerlere D-100 Yolunda Kısıtlama Getirildi - Son Dakika
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Amasya'da Kamyon, Çekici ve Tankerlere D-100 Yolunda Kısıtlama Getirildi

Amasya Valiliği, Kurban Bayramı tatili süresince trafik yoğunluğunu azaltmak ve trafik kazalarını önlemek amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların D-100 kara yolunda seyahatlerine kısıtlama getirildiğini duyurdu. Ancak yaş sebze, meyve, süt ürünleri, ilaç, tıbbi malzeme gibi bozulabilir ve acil ihtiyaç olan ürünleri taşıyan araçlar istisna olarak seyahatlerine devam edebilecekler.

14.06.2024 11:21
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Amasya Valiliği, 14-16 Haziran tarihlerinde kamyon, çekici ve tankerlerin D-100 kara yolunu kuflanmalarına kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatilinde trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla 14 Haziran Cuma günü saat 06.00 ila 16 Haziran Pazar günü saat 05.00 arasında kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların D-100 kara yolunda Amasya'nın Merzifon ilçesinden itibaren İstanbul istikametine seyirlerine alınan karar doğrultusunda kısıtlama getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze, meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta, süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecek. Belirtilen araç sürücülerinin gerekli hassasiyeti göstererek alınan karar doğrultusunda hareket etmelerini istirham ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'da Kamyon, Çekici ve Tankerlere D-100 Yolunda Kısıtlama Getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da Kamyon, Çekici ve Tankerlere D-100 Yolunda Kısıtlama Getirildi - Son Dakika
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