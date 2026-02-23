Amasya'da Kamyonet Yüksek Gerilim Direğine Çarptı

AMASYA'da yüksek gerilim hattı direğine çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkeze bağlı İlyasköy mevkisinde meydana geldi. Tokat'tan Amasya yönüne seyir halinde olan İbrahim G. yönetimindeki 55 AHR 55 plakalı kamyonet, İlyasköy kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yüksek gerilim hattı direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet yan yattı. Sürücü araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İbrahim G., ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle köyün elektriğinin tamamen kesildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA