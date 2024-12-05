Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Hava sıcaklığının düştüğü bölgede kentin düşük rakımlı yerlerinde yağmur, yüksek kesimlerinde ise kar yağdı.
Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında öğle saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.
Bölgede kar yağışı devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Amasya'da Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
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