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Amasya'da Kayısı Ağacı Aralık Ayında Çiçek Açtı - Son Dakika
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Amasya'da Kayısı Ağacı Aralık Ayında Çiçek Açtı

Amasya'nın Suluova ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu kayısı ağacı çiçek açtı. Bahçe sahibi Hamza Can, bu durumu şaşkınlıkla karşıladığını belirterek, aralık ayında çiçek açmamasının olumlu bir durum olmadığını ifade etti.

Amasya\'da Kayısı Ağacı Aralık Ayında Çiçek Açtı
27.12.2023 - 17:17,
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Amasya'nın Suluova ilçesinde hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu kayısı ağacı çiçek açtı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde çiçek açan kayısı ağacının bulunduğu bahçenin sahibi 65 yaşındaki Hamza Can, AA muhabirine, bugüne kadar ağaçların bu kadar erken çiçek açtığını görmediğini söyledi.

Son yıllarda ilk kez aralık ayının bu kadar sıcak olduğunu dile getiren Can, "Kayısı ağacı yalancı bahara aldandı. Ayaz olmadığından dolayı ağaç çiçek açtı. Soğuklar biraz daha fazla olsa çiçek açmazdı. Herkes şaşırıyor bunu görünce. Aralık ayında çiçek açmaması gerekir, olumlu bir şey değil." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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