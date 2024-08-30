Amasya'da kaza: 4 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ali Osman Çevik (49) idaresindeki 05 KH 961 plakalı ve Aşkın Akkaya'nın kullandığı 34 RS 6520 plakalı hafif ticari araçlar, Çeltek mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Ali Osman Çevik ile araçlardaki Kıymet Çevik (51), Müzeyyen (59) ve Büşra Akkaya (24), ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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