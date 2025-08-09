Amasya\'da Kaza: 5 Yaralı

Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adnan D. idaresindeki 78 ABA 224 plakalı otomobil, İlyasköy mevkisinde, Erdoğan Ş'nin kullandığı 05 EK 119 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
