Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ocak ayında Amasya'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemince (KGYS) kaydedilen bazı trafik kazalarının görüntülerini paylaştı.
Paylaşılan görüntülerde, Akbilek Köprüsi mevkisinde iki otomobilin çarpışması, Yampaş Kavşağı'nda bir otomobilin hafif ticari araca arkadan çarpması yer alıyor.
Mehmet Varinli Caddesi'nde otomobilin çarpıştığı motosikletteki sürücünün yaralandığı kaza da paylaşılan görüntüler arasında bulunuyor.
Son Dakika › Güncel › Amasya'da Kaza Görüntüleri Paylaşıldı - Son Dakika
