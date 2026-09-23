Amasya'da kontrolden çıkan otomobil levhalara ve bordürlere çarptı, 2 kişi yaralandı. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya'da kontrolden çıkan otomobil levhalara ve bordürlere çarptı, 2 kişi yaralandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya\'da kontrolden çıkan otomobil levhalara ve bordürlere çarptı, 2 kişi yaralandı.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya-Samsun kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, trafik levhalarına ve bordür taşlarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü ve bir yolcu, ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amasya'da kontrolden çıkan otomobilin trafik levhalarına ve bordür taşlarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Amasya- Samsun kara yolu Boğazköy mevkisinde seyir halinde olan R.K. yönetimindeki 54 ABM 304 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç, yol kenarındaki trafik levhalarına ve ardından bordür taşlarına çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan bir yolcu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ı.

Kaynak: AA
Eğitim ve Araştırma HastanesiTrafik KazalarıAcil DurumTrafikSamsunAmasyaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
14:48
Fenerbahçe’nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
Fenerbahçe'nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
14:30
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de istifa dalgası Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
14:23
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
14:18
Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ın istifasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum
13:59
Mansur Yavaş’ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP’den üstün değil
Mansur Yavaş'ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP'den üstün değil
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 15:24:31. #.0.2#
SON DAKİKA: Amasya'da kontrolden çıkan otomobil levhalara ve bordürlere çarptı, 2 kişi yaralandı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement