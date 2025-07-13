Amasya\'da köy derneği şehitler için mevlit okuttu

Amasya'nın Taşova ilçesinde, Arpaderesi Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından mevlidi şerif okutuldu.

Dernek tarafından yapılması planlanan köy şenliği iptal edilerek, şehit olan askerler için mevlit programı düzenlendi.

Köy camiinde öğle namazı öncesi Kuran-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

Köy Derneği başkanı Recep Bolat gazetecilere yaptığı açıklamada, Dernek yönetimi olarak şehitlerimiz için mevlidi şerif düzenleyerek Kuran-ı Kerim okutmaya karar verdik. Bu vatanı, vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, Türk milleti ilelebet yaşayacaktır" dedi.

Mevlit programı yemek ikramı ile sona erdi.