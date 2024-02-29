Amasya'da Köy Okulu Öğrencilerine Sanal Gerçeklik Gözlüğü Desteğiyle Eğitim Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Amasya'da Köy Okulu Öğrencilerine Sanal Gerçeklik Gözlüğü Desteğiyle Eğitim Verildi

Amasya\'da Köy Okulu Öğrencilerine Sanal Gerçeklik Gözlüğü Desteğiyle Eğitim Verildi

Amasya'nın Uygur köyünde bulunan Şehit Eraslan Güngör Ortaokulu'nda öğrencilere, sanal gerçeklik gözlüğü desteğiyle çeşitli branşlarda eğitim verildi. Toplam 70 öğrenciye eğitim verilen etkinlikte, öğrencilerin hayal gücü ve görsel olarak öğrenmenin artırılması ve pekiştirilmesi hedeflendi.

29.02.2024 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da bir köy okulu öğrencilerine, sanal gerçeklik gözlüğü desteğiyle eğitim verildi.

Uygur köyü, Şehit Eraslan Güngör Ortaokulu'nda öğrencilere, sanal gerçeklik gözlüğü desteğiyle, çeşitli branşlarda eğitim verildi ve eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

Öğrencilere eğitim veren Dr. Gökhan Sontay, toplam 70 öğrenciye eğitim verildiğini ifade ederek, "5-6-7-8. sınıf öğrencilerine, 2 grup halinde sanal eğitim verildi. Öğrencilerin hayal gücü ve görsel olarak öğrenmenin artırılması ve pekiştirilmesini hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Amasya, Uygur, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Köy Okulu Öğrencilerine Sanal Gerçeklik Gözlüğü Desteğiyle Eğitim Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 16:31:38. #1.11#
SON DAKİKA: Amasya'da Köy Okulu Öğrencilerine Sanal Gerçeklik Gözlüğü Desteğiyle Eğitim Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement