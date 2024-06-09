Amasya'da Lise Öğrencileri İçin Yabancı Dil Kursu Açıldı - Son Dakika
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Amasya'da Lise Öğrencileri İçin Yabancı Dil Kursu Açıldı

Amasya\'da Lise Öğrencileri İçin Yabancı Dil Kursu Açıldı

Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle lise öğrencileri için yabancı dil kursu açtı. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde düzenlenen kursta, 20 lise öğrencisi İngilizce eğitimi alıyor. Kursun koordinasyonunu sağlayan İl Emniyet Müdürlüğü, ayrıca çeşitli materyal ile kaynak kitapları da temin ediyor. Kursa katılan öğrenciler, İngilizceyi daha iyi öğrenerek gelecekteki kariyerlerinde ve yurt dışı deneyimlerinde kullanmayı hedefliyor.

09.06.2024 12:19
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Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Çocuk ve Gençler Koruma ve Destek Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle lise öğrencileri için yabancı dil kursu açtı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde düzenlenen kursta, 20 lise öğrencisi İngilizce eğitimi alıyor.

Amasya Lisesi'nde haftanın 5 günü düzenlenen kursta dersler, İngilizce bilen 2 polis memurunun yanı sıra gönüllü bir İngilizce öğretmeni tarafından veriliyor.

Günde 2 saat düzenlenen kurs, toplam 120 saat sürecek.

Kursun koordinasyonunu sağlayan İl Emniyet Müdürlüğü, ayrıca çeşitli materyal ile kaynak kitapları da temin ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, AA muhabirine, emniyet teşkilatıyla güzel bir organizasyona imza attıklarını söyledi.

Yabancı dil eğitiminin, kişinin gelişimi için çok önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Türkmen, "Donanımlı, dış dünyayı bilen nesiller yetiştirmek istiyoruz. Kendilerini geliştirmek isteyen bütün çocuklarımıza elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Bu projede emeği geçen herkese ve emniyet teşkilatımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kursta gönüllü olarak ders veren İngilizce öğretmeni Gülselin Çelikdelen ise polise öğrencilere böyle bir fırsat sundukları için teşekkür ederek, kendilerinin de kursun amacına ulaşması için ellerinden gelen desteği verdiğini anlattı.

Kursun giriş seviyesinde başladığını belirten Çelikdelen, şunları kaydetti:

"Polis, sağ olsunlar bize çok güzel kaynak ve materyaller sağladı. Bizi böyle motive eden, öğrencilerimizin sevdiği ve güncel kaynaklarla daha da güzel şekilde derslerimizde ilerledik. İnşallah öğrencilerim İngilizceyi daha iyi öğrenecek. Belki bu şekilde bir meslek sahibi olacaklar, yurt dışına gitme fırsatı bulduklarında İngilizceyi kullanacaklar. O yüzden çok mutluyuz."

"Üniversitede dil okumayı düşünüyorum"

Kursa katılan Mehmet Taha Cücü de derslerden çok memnun kaldıklarını vurgulayarak, "Seneye üniversitede dil okumayı düşünüyorum. Hedeflerim arasında üniversiteyi bitirdikten sonra yurt dışına gitmek de var." dedi.

İngilizce kursunun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kendilerine sunulan bir proje olduğunu dile getiren Cücü, "Bu projeye hocalarımız bizi seçti. Güzel bir ortam da oluştu, herkese çok teşekkür ederim. Bize çok yararlı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Amasya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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