Amasya'da Madenci Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Amasya'da Madenci Fotoğraf Sergisi Açıldı

Amasya\'da Madenci Fotoğraf Sergisi Açıldı

Amasya'da bulunan Suluova Yeni Anadolu Madencilik İşletmesi'nde 'Dünden Bugüne Madenci' adlı fotoğraf sergisi düzenlendi. Sergide, son 30 yılda madendeki çalışma ve faaliyetlerle ilgili 400 fotoğraf yer alıyor. Türkiye Maden-İş Sendikası Çeltek Şube Başkanı Cemil Güven, serginin açılışında yaptığı konuşmada, gelecekte daha geniş ve zengin bir fotoğraf sergisi düzenlemeyi planladıklarını belirtti. Madencilerin emek mücadelesinin unutulmamasını amaçlayan sergi, işçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

24.05.2024 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da, Suluova Yeni Anadolu Madencilik İşletmesinde "Dünden Bugüne Madenci" fotoğraf sergisi açıldı.

İşletmenin dinlenme salonundaki sergide, kurumun arşivinde bulunan ve farklı yerlerden edinilen, son 30 yılda madendeki çalışma ve faaliyetlerle ilgili 400 fotoğraf yer alıyor.

Türkiye Maden-İş Sendikası Çeltek Şube Başkanı Cemil Güven, serginin açılışında yaptığı konuşmada, gelecekte işletmenin kuruluşundan bugüne kadarki zamanı kapsayan daha geniş ve zengin bir fotoğraf sergisine yönelik çalışma yapacaklarını söyledi.

Madencilerin verdiği emek mücadelesinin unutulmamasını amaçladıklarını belirten Güven, "Fotoğraf sergisinde son 30 yıldır yaşanan grizu patlamaları, yer altı üretim ve deprem bölgesindeki kurtarma çalışmaları, önemli iş kazalarıyla olumsuzluklara karşı yaşanan sendikal mücadele yansıtıldı. Sergiyi açmamızın amacı hem geçmişimize vefa duymak hem yapılan mücadeleleri geleceğe aktarmak, aynı zamanda burada bir arşiv oluşturarak farkındalık oluşturmaktır." dedi.

Yer altındaki mesaisinin ardından sergiyi gezen işçilerden Ramazan Peynir, fotoğrafları ilgiyle incelediğini dile getirerek, "Gerçekten çok mutlu oldum ve duygulandım. Verdiğimiz emek mücadelesinin sergilenmesi bizi gerçekten mutlu etti." ifadesini kullandı.

Vardiya öncesi ve sonrası dinlenme salonuna uğrayan madenciler, fotoğrafları inceleyip anılarını tazeleyerek sohbet ediyor.?

Kaynak: AA

Madencilik, Türkiye, Suluova, Amasya, Sanat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Madenci Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:34 BM’nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’i gözyaşlarına boğdu BM'nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğdu
09:13 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
01:25 İran, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı
10:28 Volkan ve Zeynep Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı Volkan ve Zeynep Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı
10:17 Wanda Nara, 18 sitesinde hesap açtı Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu Wanda Nara, +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu
10:13 Dedenin geri manevrası 2 yaşındaki torununu hayatta kopardı Dedenin geri manevrası 2 yaşındaki torununu hayatta kopardı
10:08 “Kendini yaktı“ denilen kadının ölümündeki gerçeği 16 yaşındaki oğlu ortaya çıkardı "Kendini yaktı" denilen kadının ölümündeki gerçeği 16 yaşındaki oğlu ortaya çıkardı
09:40 Eski Çevre Bakanı Bayraktar’dan ’’Aile dostlarına ihale’’ iddialarına çok sert tepki gösterdi Eski Çevre Bakanı Bayraktar'dan ''Aile dostlarına ihale'' iddialarına çok sert tepki gösterdi
09:25 Kutlamada Zeki Demirkubuz’u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan’a küfretti Kutlamada Zeki Demirkubuz'u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan'a küfretti
09:13 Başıboş köpekler sabah sporu yapan kadına saldırdı Başıboş köpekler sabah sporu yapan kadına saldırdı
08:45 Üsküdar’da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar! 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 11:28:25. #1.11#
SON DAKİKA: Amasya'da Madenci Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement