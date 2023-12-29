Amasya'da meslek lisesi öğrenciler, yemek artıklarını kedi ve köpek mamasına dönüştürdü

AMASYA - Amasya'da tarım ve hayvancılık alanında eğitim veren bir meslek lisesinde artık yiyecekler Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle oluşturulan atölyede kedi ve köpek mamasına dönüştürülüyor.

Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu

Lisesi öğretmenleri ile öğrencileri, modern makinelerde bir dizi işlemden geçirilen ekmek ile yemek artıklarının kedi-köpek mamasına dönüştürülmesini sağlıyor.

Okulun pansiyonunda artan yemeklerin çöpe atılmasının önüne geçilip bunların kedi ve köpeklere besin olması amacıyla bir proje hazırlandı. Konya'da bir meslek lisesinde bu amaçla üretilen makineler satın alınarak konuşlandırıldı. Makinelerin çalışma prensipleriyle ilgili temel eğitim alan öğrenciler ve öğretmenleri kolları sıvayarak üretime başladı. Üretilen mamaların ilk etapta bölgedeki hayvan barınaklarına satış yapılarak ihtiyacının karşılanması planlanıyor. Okulun bahçesinde bulunan sokak hayvanları da bu mamalarla besleniyor.

"Can dostlarımız için"

Projede görev alan Hayvan Sağlığı Bölümü Öğretmeni Memduha Altunkaya, "Okulumuzda can dostlarımız olan sokak hayvanları için kedi ve köpek maması üretiyoruz. Bunların yapımında pansiyon yemekhanesindeki artıkları da kullanıyoruz" dedi. Üretimden çok mutlu olan 11. sınıf öğrencisi Arda Altunkaynak, "Artan yemeklerin boşa gitmeyip hayvanlara mama olmasını sağlamaktayız" diye konuştu.

"Öğrencilerimiz değerli bir iş yapıyor"

Okulda depodan dönüştürülen üretim atölyesinde incelemede bulunan Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen ise "Amatör ruhla başlanıp profesyonel bir duruma doğru giden bir üretim gerçekleşiyor. Öğrencilerimiz öğrenip, üretip değerli bir iş yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Türkmen, okul müdürü Turan Köse ve ekibiyle üretimde görev alan öğrencilerini kutladı.