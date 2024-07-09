Amasya\'da Motosiklet Kazası: 1 Çocuk ve Sürücü Hayatını Kaybetti

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AMASYA'da, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Şamil Çalışkan (12) ile sürücü Koray Özkalender (22) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam İpekköy mevkisinde meydana geldi. Koray Özkalender yönetimindeki 34 TA 9390 plakalı motosiklet seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Şamil Çalışkan'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü ve çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Özkalender ve Çalışkan doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.