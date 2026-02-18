Amasya'da Öğrencilerden Moda Tasarımı Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya'da Öğrencilerden Moda Tasarımı Etkinliği

Amasya\'da Öğrencilerden Moda Tasarımı Etkinliği
18.02.2026 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da ortaokul öğrencileri, üniversitede oyuncak tasarlayarak keyifli bir gün geçirdi.

Amasya'da Boğaz Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımını ziyaret ederek keçelerden kendi oyuncaklarını yaptılar.

Amasya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Boğaz Ortaokulu altıncı sınıf öğrencileri öğretmenleri Hicran Gökat eşliğinde ve Genç Kızılay Kulübü organizasyonuyla üniversiteyi ziyaret etti.

Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı laboratuvarlarını gezen öğrenciler, akademisyenlerden tasarım ve dikiş süreçleri hakkında bilgi aldı. Uygulamalı alanları yakından inceleme fırsatı bulan öğrenciler, mesleki eğitime dair merak ettikleri sorulara da yanıt buldu.

Etkinlik sonunda öğrencilere hediye edilen keçelerle kendi oyuncaklarını diken öğrenciler hem yeni beceriler öğrendi hem de keyifli ve verimli bir gün geçirdi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Amasya, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Öğrencilerden Moda Tasarımı Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis’e Sunuldu CHP'li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'e Sunuldu
16 yaşındaki Rıdvan’ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi 16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
Üniversite hastanesinde neler oluyor Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için... Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...
Kardeş kavgasında kan aktı Hiç acımadan kurşun yağdırıp kaçtı Kardeş kavgasında kan aktı! Hiç acımadan kurşun yağdırıp kaçtı
Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar

11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün İşte komisyon raporunun detayları
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! İşte komisyon raporunun detayları
10:54
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
10:44
Bahçeli’nin ’’Ayağımızın altında paspastır’’ diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Bahçeli'nin ''Ayağımızın altında paspastır'' diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
10:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
10:30
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul’da kar yağışı başladı
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 11:30:26. #7.11#
SON DAKİKA: Amasya'da Öğrencilerden Moda Tasarımı Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.