Amasya\'da Öğrencilerden Moda Tasarımı Etkinliği

Amasya'da Boğaz Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımını ziyaret ederek keçelerden kendi oyuncaklarını yaptılar.

Amasya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Boğaz Ortaokulu altıncı sınıf öğrencileri öğretmenleri Hicran Gökat eşliğinde ve Genç Kızılay Kulübü organizasyonuyla üniversiteyi ziyaret etti.

Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı laboratuvarlarını gezen öğrenciler, akademisyenlerden tasarım ve dikiş süreçleri hakkında bilgi aldı. Uygulamalı alanları yakından inceleme fırsatı bulan öğrenciler, mesleki eğitime dair merak ettikleri sorulara da yanıt buldu.

Etkinlik sonunda öğrencilere hediye edilen keçelerle kendi oyuncaklarını diken öğrenciler hem yeni beceriler öğrendi hem de keyifli ve verimli bir gün geçirdi.