Amasya\'da Öğretmenler Günü Kutlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Taşova İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'ndaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer bir konuşma yaparken, şiirler okundu ve oratoryo gösterisi sunuldu.
Aday öğretmenlerinin yemin töreni ve müzik dinletisinin ardından program sona erdi.
Programa, Kaymakam Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
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