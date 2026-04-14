Amasya'da Okul Ziyareti

14.04.2026 20:25
Vali Önder Bakan, Taşova'da okulları ziyaret ederek çocukların başarısının önemine vurgu yaptı.

Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova ilçesinde Ballıdere Ömer Saray ilkokulu ve Ortaokulu ile Akınoğlu Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Vali Bakan ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, çocukların akademik alanlarındaki başarılarının da kıymetli olduğunu ama iyi bir insan yetiştirmek ve sevdiği işi yapmalarının da önem taşıdığını söyledi.

Toplumun bütün temel değerlerinin bugünün gençleri üzerinde yükseleceğini dile getiren Bakan, daha iyi olmaları için kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve vatandaşlarla el birliği içinde çalışacaklarını vurguladı.

Amasya genelinde depreme dayanıksız olan ve boşaltılan okulların tamamının yıkımının tamamlandığını anlatan Bakan, "Yatırım programları kapsamında bazı okullarımızın yapımı devam ediyor. Bu süreçler hem teknik hem de bütçe bazlı devam ediyor. Ayrıca geçen yıl Spor Toto Teşkilatı ile yaptığımız protokol gereği Amasya'ya önemli spor yatırımları aldık. İl genelinde 15 halı saha yapımı almıştık, bunlardan birini de Akınoğlu okulumuzun bahçesine yaptık." ifadesini kullandı.

Vali Bakan, okul bahçesine yapılan halı sahada öğrencilerle futbol oynayıp penaltı atışı da yaptı.

Ziyarete Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Aykan, MHP İlçe Başkanı Volkan Önal ile diğer ilgililer de katıldı.

Kaynak: AA

Advertisement
