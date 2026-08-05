Amasya\'da Otomobil Alev Aldı

AMASYA'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Mehmet Varinli Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 05 ADU 495 plakalı otomobil seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden araç sürücüsü, otomobilini yolun kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.