Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.
M.İ. (45) yönetimindeki 34 DB 6155 plakalı otomobil, İstanbul-Merzifon kara yolu Akören köyü yakınlarında bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan G.İ. (43) ve H.İ. (5) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Amasya'da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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