Amasya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Amasya'nın Suluova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

C.Ö. idaresindeki 52 ABV 183 plakalı otomobil, Cevizdibi Mahallesi'nde, plakası öğrenilemeyen Ü.B. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü ve arakasında yolcu olarak bulunan bir kişi, ambulansla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.