Amasya'da Otomobil Nehre Düştü: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya'da Otomobil Nehre Düştü: 2 Yaralı

26.02.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da bir otomobil nehre düştü, sürücü ve annesi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da otomobilin nehre düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nehir K. idaresindeki 06 DBT 103 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki Künç Köprü'nün çıkışında Fuat S. yönetimindeki 05 DF 596 plakalı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra Yeşilırmak Nehri'ne düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, sağlık ve Amasya Belediyesi Sualtı Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu otomobilde mahsur kalan sürücü ile annesi Hanife K'yi kurtardı.

Yaralanan Nehir K. ile Hanife K, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil ise vinç yardımıyla nehirden çıkarıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Otomobil, Güncel, Amasya, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Otomobil Nehre Düştü: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş
20 milyon TL’lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu Şeytanın aklına gelmez 20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez
Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu

12:02
MSB’den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama: Kahraman pilotumuzun fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edildi
MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama: Kahraman pilotumuzun fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edildi
10:51
Okan Buruk’tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
10:45
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
10:40
Korkulan oldu Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
10:40
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ’’Ramazan’da olacak iş mi’’ deyip karakola koştu
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ''Ramazan'da olacak iş mi?'' deyip karakola koştu
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 12:15:04. #.0.5#
SON DAKİKA: Amasya'da Otomobil Nehre Düştü: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.