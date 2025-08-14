Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Mikdad Arslan (42) idaresindeki 34 KPM 289 plakalı otomobil, Sanayi kavşağında Metin Kutluata'nın yönetimindeki 05 ACJ 178 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon ve Gümüşhacıköy'deki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Amasya'da Otomobil ve Elektrikli Bisiklet Çarpıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?