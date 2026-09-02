Amasya'da polis ekipleri kadın destek uygulaması KADES'i tanıttı
Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak için KADES uygulamasını tanıttı. Kentin yoğun noktalarında yapılan bilgilendirmelerde vatandaşlara uygulamanın kullanımı ve acil durumlarda hızlı ihbar imkanı anlatıldı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığın artırılması amacıyla Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.
Ekipler, kentin yoğun noktalarında gerçekleştirdikleri bilgilendirme çalışmalarında vatandaşlara KADES uygulamasının kullanımı ve acil durumlarda sağladığı hızlı ihbar imkanı hakkında bilgi verdi.
Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, bu kapsamda "sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerine devam ediyor.
Kaynak: AA
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