Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya'da Ramazan Bayramı Tedbirleri Açıklandı

19.03.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Önder Bakan, Bayram'da güvenlik tedbirlerini ve acil hizmetleri açıkladı.

Amasya Valisi Önder Bakan, Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan tedbirlerle ilgili bilgi verdi.

Vali Bakan, 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek, Ramazan Bayramı'nda alınan tedbirlerle ilgili açıklamada bulundu.

Amasya'da Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içinde geçmesi için Valilik sevk ve idaresinde gerekli tüm tedbirlerin planlandığını belirten Bakan, asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet ve jandarma teşkilatlarının 170 araç ve 1093 personel, 112 Acil Çağrı Merkezinin 77 personel, Acil Sağlık Hizmetlerinin 28 araç ve 90 personel, AFAD ve itfaiye teşkilatlarının 45 araç ve 149 personel, Karayolları Şube Şefliğinin 25 araç ve 40 personel ile görev başında olacağını anlattı.

Ayrıca Telekom, elektrik ve doğal gaz arızalarına karşı sorumlu kuruluşlarca gerekli planlamanın yapıldığına işaret eden Bakan, "Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için istirhamımız, yola çıktığınızda hız sınırlarına uymanız, emniyet kemerlerinizi mutlaka takmanız, araç kullanırken dikkatinizi yoldan asla ayırmamanızdır. Unutmayın, bir anlık ihmal, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir." dedi.

Ramazan Bayramı'nın Amasya, Türkiye, İslam alemi ile tüm insanlığa huzur ve hayır getirmesini temenni eden Bakan, "Hemşehrilerimin bayramını canıgönülden tebrik ederek, 'Bayram sensiz olmaz' diyor, sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Ziyarette İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit de bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Amasya, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 14:06:21. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.