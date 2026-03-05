Amasya'da Ramazan Etkinliği - Son Dakika
Amasya'da Ramazan Etkinliği

05.03.2026 14:40
Amasya'daki anaokulu öğrencileri, ramazan ruhunu yaşatmak için harçlık toplayarak bayramlık alacak.

Amasya'da bir anaokulunda çocuklara ramazan ruhunu yaşatmak için yapılan etkinlikte, davul eşliğinde mani söyleyen çocuklar harçlık topladı.

Zübeyde Hanım Anaokulu, öğrencilerine ramazanın paylaşma ayı olduğunu öğretmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kez minikler ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık alabilmek için harekete geçti.

Folklorik kıyafetler giyen öğrenciler, davul çalan öğretmenleri eşliğinde ilk olarak Okul Müdürü Fatih Güven'i ziyaret ederek maniler seslendirdi.

Okulda harçlık topladıktan sonra esnafı ziyaret eden öğrenciler, Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde mani söyleyerek vatandaşlardan harçlıklarını aldı.

Etkinliğe katılan anaokulu öğrencilerinden 6 yaşındaki Zeynep Aytaç, "Öğretmenimiz davul çaldı, biz mani söyledik. Bahşiş topladık. İhtiyaç sahiplerine bayramlık alacağız." dedi.

Velilerden Güler Er ise çocukların anlamlı, eski ramazanları anımsatan bir etkinlik yaptıklarını ifade etti.

Öğrencilere harçlık veren Naim Deliktaş ise "Çocuklar burada maniler söylediler bize. Şadırvanda bizi hoş karşıladılar. Biz de onlara harçlık verdik. Çocuklarımıza hediye olsun diye. Hayırlı ramazanlar dilediler, biz de onlara hayırlı ramazan diledik. Ramazanı öğrenebiliyorlar ne güzel, ne mutlu çocuklarımıza." diye konuştu.

Öğretmenlerin de destek verdiği etkinlik sonunda toplanan paralarla ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık alınacağı belirtildi.

Kaynak: AA

