Amasya'da Şehit Mezarlıkları İçin Bakım ve Temizlik Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya'da Şehit Mezarlıkları İçin Bakım ve Temizlik Çalışması

Amasya\'da Şehit Mezarlıkları İçin Bakım ve Temizlik Çalışması
13.03.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da, Ramazan Bayramı öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliği için seferberlik başlatıldı. İl Müdürlüğü ekipleri, şehitlikleri ziyaret ederek bu çalışmaları gerçekleştirdi. Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Adem Yücel, aziz şehitlere duyulan saygı ve minneti ifade ederek, bu çalışmaların vatan ve millet için önemli olduğunu vurguladı.

Amasya'da, Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliği için çalışma gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ramazan Bayramı öncesi Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliği için seferberlik başlatıldı.

Amasya'da da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri şehitliği ziyaret ederek bakım, onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Adem Yücel, vatanın birliği, milletimizin huzuru ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını söyledi.

Bu toprakları kendilerine vatan kılan, gölgesinde huzurla nefes aldıkları bayrağa rengini veren kahramanlara minnet borçlarının küçük bir nişanesini sunmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini yaptıklarını anlatan Yücel, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatlarıyla Bakanlığımız koordinasyonunda başlatmış olduğumuz bu çalışma, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı mirasa duyduğumuz derin saygının bir ifadesidir. Bakanlık olarak her çalışmamızın arkasında aziz şehitlerimize duyduğumuz derin minnet ve şükran hissi bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Adem Yücel, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Şehit Mezarlıkları İçin Bakım ve Temizlik Çalışması - Son Dakika

Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ’’Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim’’ demiş Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' demiş
Şanlıurfa’da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
Gazze’de “Kardeşlik Çadır Kampı“na saldırı: Yaralılar var Gazze'de "Kardeşlik Çadır Kampı"na saldırı: Yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM Genel Sekreteri Guterres’e ödül Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e ödül
Küçük çocuğun elindeki telefon patladı Küçük çocuğun elindeki telefon patladı
Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

16:42
“Dünyanın en güzel kızı“ evleniyor: Nişan yüzüğü olay
"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay
16:38
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakip olacağı ayrılık
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:41
Trump ve Netanyahu’yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 17:00:03. #.0.5#
SON DAKİKA: Amasya'da Şehit Mezarlıkları İçin Bakım ve Temizlik Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.