Amasya'da Şehit Polisin Kızına Sürpriz Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika
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Amasya'da Şehit Polisin Kızına Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Amasya\'da Şehit Polisin Kızına Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Amasya'da polis ekipleri, 2013 yılında Somali'de şehit olan özel harekat polisi Sinan Yılmaz'ın kızı Melek Nur Yılmaz'a okulunda sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Polisler, Melek Nur'un lisesine giderek pastayla birlikte doğum gününü kutladı. Melek Nur, polislere teşekkür ederek babasının mesleğini sürdürmek istediğini belirtti. Annesi de polislere teşekkür ederek duygulandığını ifade etti.

09.05.2024 12:14
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Amasya'da polis ekipleri, 2013 yılında Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk Büyükelçiliğinin ek binasına düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan özel harekat polisi Sinan Yılmaz'ın kızı Melek Nur Yılmaz'a okulunda sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

İki ekip otosuyla Melek Nur'un eğitim gördüğü liseye gelen Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü ekipleri önce anons yaparak ardından sınıfa pastayla gelerek 16 yaşına giren Yılmaz'ın doğum gününü kutladı.

Pastanın üzerindeki mumları üfleyen Melek Nur, kendisine sürpriz yapan ekibe teşekkür etti.

Onuncu sınıf öğrencisi Melek Nur, "Öğretmenlerimin ve annemin iş arkadaşlarına teşekkür ederim. Mutlu oldum, biraz da şaşırdım beklemiyordum. Polislere de teşekkür ederim. Babamın mesleği olan özel harekatçılığı ve polisliği sürdürmek istiyorum ben de."dedi.

Melek Nur'un annesi Ümmiye Pusat Yılmaz da "Sağ olsun Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Sağlık Şube Müdürlüğü... Çok güzel bir duygu. Sürpriz oldu, bana da sürpriz oldu. Çok teşekkür ediyorum emniyet teşkilatına, sağ olsunlar, var olsunlar." diye konuştu.

Polisler de her zaman şehit kızı Melek Nur'un yanında olduklarını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'da Şehit Polisin Kızına Sürpriz Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika


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