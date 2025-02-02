Amasya'da Su Seviyesi Üçte Bir Düştü

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Amasya'da baraj ve göletlerdeki su ortalaması yüzde 10'a kadar düştü: "Umudumuz Şubat'ta"

AMASYA - Amasya'da bu kış umutla beklenen yağışlar yeteri kadar düşmeyince kuraklık etkileri görülmeye başlandı. İl genelindeki baraj ve göletlerdeki su seviyesi ortalama yüzde 10'a kadar düştü. Tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Yedikır Baraj Gölü, suların çekilmesiyle 3'e ayrıldı.

İlkbaharı andıran günler yaşanıyor

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şehirde ilkbaharı andıran günler yaşanıyor. Dağların zirvelerindeki kardelen çiçekleri karsız açarken, çiftçilerin umudu Şubat ve Mart aylarına kaldı.

"Baraj seviyelerimiz ortalama yüzde 10-15 civarına kadar düştü"

Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, "Daha önceki yıllarda bu dönemlerde baraj seviyelerimiz ortalama yüzde 65- 70'lerdeyken, şu an yüzde 10- 15 civarına kadar düştü. Akdağ'da bu aylarda 2 metreye yakın kalınlıkta kar olurdu. Şu anda kar yok" dedi.

"Umudumuz Şubat ayında"

Yöredeki çiftçilerin son 2 yıldır kuraklığın etkileri nedeniyle güçlük yaşadığını belirten Mustafa Cebeci, "Şu ana kadar beklediğimiz oranda yağış alamadık. Bu senede havalar kurak geçiyor. Umudumuz Şubat ayında. Güncel hava raporlarına her gün bakıyoruz. Önümüzdeki hafta kar yağışı gösteriyor. Ama yeterli olacağını sanmıyorum" diye konuştu.

Cebeci, zor bir yılın beklediği çiftçilere bahar dönemi için susuzluğa dayanıklı ürünler ekmelerini tavsiye etti.