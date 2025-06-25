Amasya\'da Tarım Arazisinde Yangın

Amasya'nın Merzifon ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 80 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

İlçeye bağlı Akören köyünde arpa ve buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve Merzifon İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yaklaşık 80 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü yangın havadan da görüntülendi.