Amasya'da teras kattaki pekmez ocağı yangını muhtarın ihbarıyla söndürüldü - Son Dakika
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Amasya'da teras kattaki pekmez ocağı yangını muhtarın ihbarıyla söndürüldü

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Amasya\'da teras kattaki pekmez ocağı yangını muhtarın ihbarıyla söndürüldü
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Amasya'da 2 katlı müstakil evin teras katında pekmez yapmak için yakılan ocaktan çıkan yangın, tatbikata giderken ihbarı alan itfaiyecilerce yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangında teras kat kullanılamaz hale gelirken, evde bulunanlar mahalle muhtarının uyarısıyla tahliye edildi.

AMASYA'da 2 katlı müstakil evin teras katında üzüm pekmezi yapmak için yakılan ocaktan çıkan yangın, tatbikata giderken ihbarı alan itfaiyecilerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Evin teras katı kullanılamaz hale geldi.

Kurşunlu Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde, saat 09.00 sıralarında, yangın çıktı. Mustafa Yivli'ye ait evin teras katında, üzüm pekmezi yapmak için ocak yakıldı. Ocak söndürüldükten bir süre sonra yeniden yanarken, alevler kısa sürede teras kata yayıldı.

MUHTAR DUMANI GÖRÜP İHBARDA BULUNDU

Çıkan dumanı gören mahalle muhtarı Muhammed Aca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına alıp söndürdü. Evin teras katı ise kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangın sırasında Mustafa Yivli ve eşi, muhtar Muhammed Aca'nın uyarısıyla evden çıkarıldı. Muhtar Muhammed Aca, "Aşağıda dumanı görünce bir bakayım dedim. Geldiğimde kimsenin haberi yoktu. Yaşlı teyze üst katta herhalde pekmez yapmak için bir ateş yakmış. Ondan dolayı çıktı yangın. 'Çatı yanıyor, evden çıkın' falan dedim. 'Yok, bizim ev değildir' dediler önce. Çıktığımızda yanıyordu, üst kat" dedi.

TATBİKATA GİDERKEN YANGINA DENK GELDİLER

İtfaiye amiri Samet Kurtça ise "İtfaiyecilik Haftası münasebetiyle bugün Borabay Gölü'nde tatbikatımız olacaktı. Bu yangın, tatbikat alanına giderken meydana geldi. Ekip arkadaşlarımızla beraber dönüş yaptık. Hızlı bir şekilde intikal ederek çatının diğer tarafa sirayet etmesine izin vermeden yangına müdahale edip söndürdük" diye konuştu.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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