Amasya'da TIR'dan Bakır Malzeme Çalan 10 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Amasya'da TIR'dan Bakır Malzeme Çalan 10 Kişi Gözaltına Alındı

Amasya\'da TIR\'dan Bakır Malzeme Çalan 10 Kişi Gözaltına Alındı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeki TIR'dan 8 milyon TL değerinde bakır malzeme çaldığı iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

08.02.2025 11:45  Güncelleme: 11:47
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AMASYA'nın Merzifon ilçesinde TIR'ın dorsesindeki 8 milyon TL değerindeki bakır malzemeleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Merzifon ilçesinde 5 Ocak'ta meydana geldi. Park halindeki bir TIR'ın dorsesinde bulunan bakır malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü şüphelilerin yakalanması için ortak çalışma başlattı. Ekipler, Merzifon'da 4, Çorum'da 5 ve Kırşehir'de 1 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.S., A.A., K.B. ve A.N. tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: DHA

Merzifon, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Amasya, Suç, Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da TIR'dan Bakır Malzeme Çalan 10 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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