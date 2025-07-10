Amasya'da araç taşıyan tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ayhan K. idaresindeki 34 HN 0005 plakalı araç taşıyan tır, Amasya-Turhal kara yolu Sevince mevkisinde İsa C'nin kullandığı 05 AER 539 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyonet ile tır ve tırda bulunan araçların bazıları şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Amasya'da Tır ile Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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