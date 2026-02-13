Amasya\'da Trafik Kazası: 2 Ölü

Amasya'nın Taşova ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Zafer Bozkurt idaresindeki 34 FN 7454 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Şahinler köyü kavşağı mevkisinde akaryakıt istasyonundan yola çıkan İsa T. yönetimindeki 32 AEA 465 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ümit Çotanak, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Tır sürücüsü İsa T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
