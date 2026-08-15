Amasya\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde panelvan ile saman yüklü traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

A.B. yönetimindeki 06 SY 351 plakalı panelvan, Dörtyol köyü mevkisinde aynı istikamette seyir halinde olan S.K. idaresindeki 60 ACH 508 plakalı saman yüklü traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, panelvan ve traktör sürücüleri ile traktörde yolcu olarak bulunan H.Ö.Ö. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.