Amasya'da Turizm Protokolü İmzalandı

Amasya Valisi Önder Bakan'ın başkanlığında, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında "2025 Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Fizibilite Desteği Programı" kapsamında, Amasya Firuz Hüseyin Ağa Bedesteni ve Arasta projeleri için protokol imzalandı.

Projelerin, Amasya'nın tarihi ve kültürel mirasının korunması ile bölgenin turizm altyapısının güçlendirilmesi hedeflendiği belirtildi.

Vali Bakan, projelerin bölge turizmine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İmza törenine, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan katıldı.