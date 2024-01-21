Amasya\'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen iki otomobildeki 4 zanlı tutuklandı.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Meray Kavşağı'nda durdurulan 2 araçta yapılan aramada, 1 kilo 736 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Araçlardaki Ö.K, O.T, M.G. ve R.A. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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