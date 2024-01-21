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Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 otomobilde yapılan aramada 1 kilo 736 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araçlardaki 4 zanlı tutuklandı.

Amasya\'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı
21.01.2024 - 20:29,
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen iki otomobildeki 4 zanlı tutuklandı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Meray Kavşağı'nda durdurulan 2 araçta yapılan aramada, 1 kilo 736 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçlardaki Ö.K, O.T, M.G. ve R.A. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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